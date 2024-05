Nesta sexta-feira (17) e sábado (18), a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) vai disponibilizar ônibus com linha especial para a Festa Country. Com o número 750, o transporte vai circular em direção ao Estádio Radialista Mário Helênio a partir de 18h30 na sexta, e no sábado após as 18h45.

Os interessados em utilizar o coletivo podem embarcar no ponto de saída do Centro, que fica na Avenida Itamar Franco, 992, em frente ao Procon. Segundo a SMU, todos os pontos oficiais dos trajetos de ida e volta podem ser utilizados, exceto no entorno do estádio, que somente será permitido no Portão 2.



Confira o itinerário

O itinerário para a Festa Country será feito pelas avenidas Itamar Franco, Paulo Japiassu Coelho, Deusdedith Salgado, Mello Reis e Eugênio do Nascimento até o Portão 2 do estádio. O retorno ao Centro será pela Avenida Eugênio do Nascimento, Av. Itamar Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Viaduto Helio Fádel Araujo, Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Av. Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon).



Sobre os horários

Na sexta, as partidas dos ônibus estão previstas para as 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h15, 20h30, 20h45, 21h, 21h10, 21h20, 21h30, 21h40, 21h50, 21h55, 22h, 22h05, 22h10 e 22h15. Já no sábado, os horários previstos são os seguintes: 18h45, 19h05, 19h25, 19h45, 20h, 20h15, 20h30, 20h45, 21h, 21h10, 21h20, 21h30, 21h40, 22h, 22h05, 22h10, 22h15, 22h20, 22h25, 22h30, 22h40, 22h50 e 23h.