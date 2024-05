Um homem de 39 anos foi morto a tiros dentro de um ferro-velho no Bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora, na manhã dessa quinta-feira (16). Drogas, dinheiro e um simulacro de arma foram apreendidos e um suspeito de participação no crime foi detido. O rapaz de 20 anos era foragido da Justiça.

Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), testemunhas disseram que a vítima estava no local quando o autor dos disparos chegou e atirou diversas vezes na direção do homem. Ele foi atingido na cabeça e no tórax, e morreu no local.

As equipes da PM iniciaram diligências para localizar o autor dos disparos, mas apenas um suspeito de coautoria foi detido até o momento.



No rastreamento, as equipes encontraram o veículo que teria sido utilizado no crime, além drogas, munições, dinheiro e uma réplica de arma de fogo. Veja a lista abaixo:

R$ 503 em dinheiro



73 buchas de maconha



26 munições .380 intactas



1 munição 9mm picotada



1 simulacro de PT

1 barra de maconha



2 balanças de precisão



1 porção bruta de cocaína



3 pedras brutas de crack



2 buchas de crack farelo



20 pedras de crack



Sacolés



Pinos vazios de cocaína



3 celulares



1 caderno com anotações de tráfico

Um homem de 43 anos é procurado e suspeito de ser o autor dos disparos.