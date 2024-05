Um homem, de 31 anos ficou ferido após o elevador do supermercado Pais e Filhos, na Av. Barão do Rio Branco, cair sobre a perna dele, em Juiz de Fora, na manhã desta sexta-feira (17).

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a vítima sofreu fratura na tíbia e perna esquerda e foi encaminhado para o Hospital Dr. Mozart Teixeira (HPS). O estado de saúde dele é estável.

Em nota, o Pais e Filhos Supermercados informou que, "houve um incidente com o responsável pela empresa especializada na manutenção da Loja. O Samu foi acionado e realizou os primeiros socorros com muita eficiência e prontidão. As últimas informações que temos do Hospital é que o paciente se encontra estável, consciente e sem sequelas. Sentimos profundamente o ocorrido e estamos acompanhando junto a empresa contratada todos os desdobramentos da situação, oferecendo apoio extra a toda a sua família".