No dia 31 de maio, Juiz de Fora celebra seus 174 anos. A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou nesta sexta-feira (17) a programação de comemoração da cidade.

Várias atividades culturais serão realizadas, confira abaixo:

19/05 — Baile da Cidade



Será realizado gratuitamente no Estádio Municipal, de 16h às 20h, com shows de Samba de Colher, Dj Morango, Leonardo de Freitas e Fabiano.

29/05 — Exposição “Janelas do Tempo: olhares sobre Juiz de Fora através do acervo do Museu Mariano Procópio”

Local: Independência Shopping

20/05 a 02/06 — Corredor Multicultural

Diferentes regiões da cidade serão ocupadas por atrações artísticas gratuitas. São elas: Praça Antônio Carlos, Parque Halfeld, Praça CEU, Praça de Grama, Praça de Santa Luzia, Praça do Manoel Honório, Parque da Lajinha, Bairro Floresta, Bairro Linhares, Beco da Cultura (CCBM), Escadaria do Cine-Theatro Central e Espaço Cidade. A programação ainda não foi divulgada.

03/06 — Comenda Henrique Halfeld

A maior honraria da cidade será entregue a 25 homenageados com atuação de destaque no município. A cerimônia acontece às 19 horas, no Cine-Theatro Central.

04/06 — Exposição Boniteza: arte na rua

Mostra conta com imagens artísticas feitas em diversos pontos urbanos da cidade.

13/06 - Casamento Comunitário

174 casais vão oficializar os votos no dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade. A celebração conta com casamento civil no cartório, cerimônia oficial e uma festa para os noivos, padrinhos e família.