Um apartamento no 15º andar pegou fogo na tarde desse sábado (18) em um prédio de 25 andares, no Centro de Juiz de Fora. A suspeita é que a moradora tenha esquecido uma vela acesa no imóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas no prédio que fica na Avenida Itamar Franco. Segundo os militares, o fogo começou de forma abrupta e foi totalmente consumido.

No local, as equipes combateram o incêndio e conseguiram controlar as chamas. Após a extinção os militares fizeram o rescaldo no local e o prédio teve o acesso liberado, com exceção do 15º andar que ficou totalmente interditado. A água e a energia foram cortadas e os moradores foram retirados do andar.

Os bombeiros disseram que, aparentemente, não houve dano estrutural. Contudo, a Defesa Civil foi acionada para uma avaliação.

Ninguém se feriu, mas duas moradoras de um dos apartamentos do 15º andar ficaram presas por causa da grande quantidade de fumaça. Elas foram retiradas pelos bombeiros, avaliadas e liberadas no local.

A avaliação da Defesa Civil não constatou dano estrutural na edificação e não há risco de desabamento. Conforme a PJF, o apartamento foi isolado pelo Corpo de Bombeiros e o síndico foi orientado a não ocupar o apartamento até que sejam feitos os reparos necessários.



