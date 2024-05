Funcionários da empresa Total Alimentação, que fornece alimentos para a Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires e o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp), em Juiz de Fora, encontraram drogas e celulares dentro de garrafas de café que seriam enviadas para as unidades nesse domingo (19).

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso.

Uma mulher de 38 anos, que trabalha no local, e o namorado dela, de 34, que também é funcionário da empresa, mas cumpre aviso prévio, são suspeitos de envolvimento no caso.

Eles não foram encontrados e a Polícia Militar (PM) realiza diligências para encontrar o casal.

Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG) esclareceu que toda a alimentação fornecida, assim como qualquer produto entregue na unidade prisional, vindo do ambiente externo, passa por rigorosa fiscalização.



A empresa também foi procurada e a reportagem aguarda um posicionamento.

Suspeita

A PM foi acionada pele segurança da empresa localizada no Bairro Milho Branco. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o segurança explicou que o trabalhador responsável por fazer o café e colocá-lo nas garrafas notou que tinha três garrafas que seriam distribuídas não tinham o líquido, mas tinha um peso acima do normal.

O funcionário chamou o segurança para verificar qual era o conteúdo das garrafas de 12 litros. A suspeita ainda estava na empresa e foi questionada sobre a origem das garrafas. A mulher teria dito que não tinha envolvimento com a situação e que iria chamar um advogado.

Ela então pulou o muro da empresa e fugiu pelos fundos do imóvel. Um carro branco, dirigido pelo namorado e também funcionário da empresa, a esperava na rua. A mulher entrou no veículo e eles foram embora.

Quando a PM chegou ao local, as três garrafas estavam abertas e dentro delas foram encontradas quantidades de maconha, haxixe, ecstasy, pontos de LSD, celulares e outros materiais.

Câmeras de monitoramento

Segundo a PM, funcionários da empresa contaram aos policiais que a mulher estaria de serviço na manhã de domingo, mas que tinha pedido para trabalhar no turno da madrugada do mesmo dia e foi autorizada.

Ela não trabalha no setor de café, mas sim na preparação de salada.

Imagens das câmeras de segurança da empresa registraram que, às 2h55, a mulher deixou a empresa e, na rua, um carro branco é visto passando. Um minuto depois da saída, a empregada retorna com dois sacos preto.

Perto da porta de entrada ela deixa os sacos no chão, abre a porta, observa se há movimento dentro da empresa e volta para buscar e levar os sacos para dentro do local.

Ela então volta para o lado externo da empresa e volta com outro embrulho também preto. Por volta das 2h58, ela fica na porta de saída com um celular na mão e fica por 2 minutos, no que parece conversar com alguém. Depois ela voltou para dentro da empresa.

Mais tarde, a mulher é filmada novamente na entrada da empresa, onde há um caminhão e volta logo em seguida com duas garrafas térmicas na mão, que aparentavam serem pesadas.

Depois, é possível ver que a mulher pega duas garrafas de café que estavam no chão junto com outras e as tira do local. Segundos depois ela volta com duas garrafas e as coloca no local onde havia retirado. Ela repete a ação com uma outra garrafa, tira o celular do bolso e deixa a sala.

Mais tarde, as câmeras registraram a fuga da mulher ao pular o muro da empresa e fugir por uma área de mata, aos fundos do imóvel.

Os funcionários confirmaram que acharam drogas dentro das garrafas e que estas estavam marcadas com fita adesiva na alça de sustentação, diferenciando das demais.

Possível identificação do namorado

O segurança afirmou que o carro que a mulher fugiu pertence ao namorado dela, que também é empregado da empresa, mas apareceu para trabalhar no dia. Ele cumpre aviso prévio, mas o motivo do desligamento não foi informado.

As equipes da PM procuram pelos suspeitos. No armário da mulher na empresa, a polícia apreendeu uma mochila com diversos itens, sendo documentos, cartões de banco, R$ 63 em dinheiro e uma garrafa térmica.

Veja abaixo todos os materiais apreendidos na ação:

14 barras prensadas de maconha

31 tabletes de maconha

1 porção de maconha

1 tablete de haxixe

2 tabletes de cocaína

14 porções de cocaína

1 selo LSD

64 comprimidos de ecstasy

19 celulares com avarias

7 telas para celular com avarias

2 protetores de tela para celular

28 chips para celular

3 porções de tempero

8 comprimidos de tadafila

1 balança de precisão

17 cabos USB

5 pen drives

2 resistências de chuveiro

7 fones de ouvido

2 caixas pequenas de cigarro

4 cartões de memória

3 chaves allen



Sejusp

A Sejusp ressaltou em nota que scanner da Penitenciária em Juiz de Fora, por exemplo, "é utilizado para visualização do conteúdo interno das marmitas. Zelar por condutas de segurança é prioridade do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG)".

"Ressaltamos que a ocorrência em questão aconteceu fora da unidade, antes de qualquer movimentação para o sistema prisional, e que a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) já teve ciência do fato.

A pasta notificará a empresa e avalia as medidas administrativas cabíveis. A apreensão do material foi realizada pela Polícia Militar".