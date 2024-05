A caixa de energia do Pam Marechal, em Juiz de Fora, teve os fios furtados no fim de semana. Por isso, o atendimento no local está temporariamente suspenso.

Segundo a Prefeitura, a Polícia Militar (PM) e verificou que o suspeito entrou por uma janela de vidro voltada para a rua, que foi quebrada. Ainda não foi possível precisar quantas pessoas participaram do crime, pois as câmeras no local estavam inoperantes.

O Executivo informou ainda que uma equipe técnica trabalha para que o retorno do atendimento ocorra o mais rápido possível.

Veja abaixo a lista de materiais que foram furtados:

1 TV de 32 polegadas



1 monitor



2 computadores



1 air fryer



2 barramentos do quadro de energia



3 cabos de 50 mm de 12 metros



1 cabo de 120 mm de 4 metros



1 conector de 120 mm

Os atendimentos do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga) que fica no Pam Marechal foram direcionados para outras unidades.