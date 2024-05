Os estudantes que realizaram as provas dos módulos I e II do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2024 já podem consultar suas notas no site da Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).A informação foi divulgada nesta segunda-feira (20) pela Instituição. As notas, juntamente com os espelhos dos cartões de resposta estão na "Área do Candidato". As provas foram aplicadas nos dias 9 e 10 de dezembro de 2023, reunindo cerca de 40 mil candidatos, o maior número de inscritos na história do programa.

Os módulos I e II valem um total de 120 pontos cada, entretanto, possuem pesos diferentes no resultado final. O Pism I tem peso 2, totalizando 240 pontos, enquanto o Pism II possui peso 3, resultando em 360 pontos. O último módulo – com peso 5 e total de 700 pontos – é o que mais influencia na aprovação na UFJF.

O candidato não será excluído dos módulos I e II do Pism caso obtenha nota zero em algum dos conteúdos exigidos. Essa exclusão só ocorre no módulo III.

Recursos

A interposição de recursos em relação às notas deve ser feita nesta segunda-feira, 20, entre 9h e 16h, na Área do Candidato. Só serão admitidos pedidos de revisão de, no máximo, dois conteúdos. Para realizar a solicitação, será cobrada uma taxa por conteúdo no valor de R$24, a ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). Após os recursos, as notas dos candidatos podem ser aumentadas ou mantidas.

O resultado final, já com as considerações feitas a partir do requerimento dos recursos, será divulgado em 31 de maio. Após a decisão final da Copese, não será possível fazer a interposição de novos recursos.

Próximas provas

Ainda não há previsão de data para a aplicação das provas deste ano, nem para a publicação do edital.