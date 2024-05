Nesta segunda-feira (20), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou a lista com os ganhadores do último sorteio da Nota Fiscal Premiada, realizado no Dia das Mães. Dessa vez, foi sorteado um prêmio de R$30 mil e 70 de R$1 mil reais cada, totalizando o valor de R$100 mil reais. Outros 130 prêmios de R$ 1 mil, relacionados à primeira edição do Nota Fiscal Premiada, que os ganhadores não foram resgatar, também foram sorteados. Clique aqui para saber se você é um dos ganhadores.



Sobre a Nota Fiscal Premiada



A Nota Fiscal Premiada, uma iniciativa da Prefeitura de Juiz de Fora, premia com dinheiro aqueles que inserem o CPF na nota fiscal de serviços adquiridos, como em mecânicas, salões de cabeleireiro, pet shops, entre outros.

Para participar, basta acessar o link da Nota Fiscal Premiada e fazer o cadastro pessoal, solicitando o CPF na nota a cada serviço recebido. É essencial que as informações fornecidas estejam corretas, incluindo nome e telefone válidos, para que seja possível contatar o vencedor.

O próximo sorteio está marcado para 15 de agosto, em celebração ao Dia dos Pais. Os cupons para concorrer podem ser acessados no site da nota, na seção de cupons. Caso algum prestador de serviço emita sua nota, ela será automaticamente convertida em um cupom para o sorteio. A divulgação dos cupons gerados será feita cinco dias antes de cada sorteio. Se algum cupom não estiver disponível, é possível solicitá-lo diretamente no sistema.



Recibos de Profissionais Autônomos (RPA-e)



Também geram direito ao cupom para os sorteios os Recibos de Profissionais Autônomos (RPA-e), como os emitidos pelos advogados, dentistas, nutricionistas, veterinários, médicos, dentre outros, desde que conste o CPF no documento. Os modelos de documentos fiscais, nota fiscal eletrônica e recibo de profissional autônomo estão disponíveis para consulta no site do programa.



