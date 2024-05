Um idoso de 61 anos morreu atropelado por um caminhão na noite dessa segunda-feira (20), no Bairro JK, em Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista do caminhão contou que estava estacionado na Rua Alan Kardec, perto do cruzamento com a Rua Murilo Andrade de Abreu, quando viu o idoso subir a rua cambaleando.

O condutor disse que esperou o idoso completar a subida e passar pelo caminhão. Ao olhar pelo retrovisor do veículo e não avistar mais a vítima, ele iniciou a manobra de marcha ré para acessar a Rua Murilo Andrade de Abreu para ir à casa de um conhecido.

Contudo, ao iniciar a manobra ele ouviu um barulho vindo da traseira do caminhão e imediatamente acionou os freios e conduziu o caminhão um pouco mais para frente.

Depois de parar o veículo o motorista desceu e viu o para-lama do caminhão caído. Ao se aproximar mais, viu o idoso caído no chão.

Segundo a PM, a vítima morreu no local.