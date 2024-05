Foi realizado inversão do sentido de circulação na Avenida Pedro Henrique Krambeck e Rua Professora Adelaide Bergo nesta terça-feira (21), em Juiz de Fora. As duas vias passam a operar em mão única no sentido Centro/bairro: a alteração da Avenida Pedro Henrique Krambeck será entre as ruas Generoso José Moutinho e Professora Adelaide Bergo; e na Rua Professora Adelaide Bergo será entre a Avenida Pedro Henrique Krambeck e Rua Adão Barbosa Lima.



A linha do transporte coletivo urbano 538 - Morada do Serro/Adolpho Vireque - Via Jardim Casa Blanca também terá alterações. Confira abaixo:



- Linha 538 - Morada do Serro/Adolpho Vireque - Via Jardim Casa Blanca

Sentido Bairro/Centro: ...Rua Pantanal, Rua Arthur Petterson, Av. Pedro Henrique Krambeck, Rua Profa Adelaide Bergo, Rua Adão Barbosa Lima, Rua Monteiro Lobato, Rua Arthur de Oliveira, Rua Eng. Leger Palmer, Rua Adolfo Jaenevay Filho, Rua João Lourenço Kelmer, Rua José Kirchmaier,...

Sentido Centro/Bairro: ...Rua João Lourenço Kelmer, Rua Profa. Adelaide Bergo, Rua Adão Barbosa Lima, Rua Monteiro Lobato, Rua Arthur de Oliveira, Rua Eng. Leger Palmer, Rua Adolfo Jaenevay Filho, Rua João Lourenço Kelmer, Av. Pedro Henrique Krambeck, Rua Arthur Petterson, Rua Pantanal,..