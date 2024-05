As atividades do Pronto Atendimento Médico (PAM) Marechal foram retomadas na tarde desta terça-feira (21), em Juiz de Fora. Os serviços haviam sido suspendidos nessa segunda (20) devido ao furto de fios da caixa de energia da unidade, ocorrido nesse fim de semana.

Segundo a Polícia Militar (PM), um suspeito, de idade não identificada, entrou por uma janela de vidro voltada para a rua, que foi quebrada. No total, foram furtados um monitor, uma TV de 32 polegadas, dois computadores, uma air fryer, dois barramentos do quadro de energia, três cabos de 50 mm de 12 metros, um cabo de 120 mm de 4 metros e um conector de 120 mm. Ainda não foi possível precisar quantas pessoas participaram do crime, pois as câmeras no local não estavam funcionando.

Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou que aqueles que tinham atendimentos marcados durante o período de suspensão terão os horários remarcados.