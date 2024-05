A lista dos 25 homenageados com a Comenda Henrique Halfeld, que será entregue no dia 3 de junho, às 19h, no Cine Theatro Central, foi divulgada pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) nesta terça-feira (21). O evento faz parte das comemorações dos 174 anos da cidade.



Segundo o Executivo, as indicações foram feitas pela comissão de representantes da Prefeitura, Câmara Municipal (CMJF), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e Instituto Histórico e Geográfico. Entre os homenageados está a Ministra da Saúde, Nísia Verônica Trindade Lima.

Confira a listagem dos indicados:

Indicações da PJF



Alexandre Chandretti Vicente Vaz

Ana Cristina de Lima Pimentel

Carmem Calheiros

César Melo

Cláudia Maria Freitas de Toledo

Cristina Mansur

Francielle Galil

Jonas Pacheco Machado

Jonathan Pereira de Carvalho

Ilma Filgueiras

Marcelo dos Santos Campos

Nicolau de Tolentino Paiva

Nísia Verônica Trindade Lima

Roberto Cupolillo

Sebastião de Oliveira Pinto

Tatiana Pascoalino da Silva Sell



Indicações da UFJF



Ana Lívia de Souza Coimbra

Cristina Simões Bezerra

Marcelo Silvério

Mussolini Sutana Fernandes



Indicação do Instituto Histórico e Geográfico



Eustácio Ribeiro Neto



Indicações da Câmara Municipal



Alberto Ibrahim Arbex

Luís Alfeu Alves de Mendonça

Mário Lúcio Heringer

Noraldino Lúcio Dias Júnior