Nessa segunda-feira (20), um jovem de 24 anos foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por invadir casa e ameaçar ex-companheira, de 22 anos, no Bairro Serra d'Água, em Juiz de Fora.

Segundo a ocorrência, ele teria invadido o local nesse fim de semana e ligado para a vítima por vídeo para mostrar onde estava, enquanto ela viajava. Quando a moça retornou na segunda, encontrou a própria casa completamente bagunçada, com várias garrafas de bebida pelo chão, ursos de pelúcia queimados, cabelos do autor no chão do banheiro e percebeu a ausência de um cartão e documentos.

No período da tarde, o ex-companheiro retornou à casa dela, forçando a porta de entrada. No entanto, vizinhos testemunharam a situação e denunciaram à Polícia Militar (PM).

Quando os policiais chegaram, o suspeito havia deixado o local, mas retornou ainda com a corporação na casa. Ele, que tinha uma cópia da chave, entrou queimando ursos de pelúcia que ele havia presenteado a jovem.

O autor foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.