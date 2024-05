A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) assinou contrato com a empresa G Marques Construções Ltda no valor de R$ 522.045 para obras de reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Milho Branco, em Juiz de Fora. A informação foi confirmada pelo Portal nesta quarta-feira (22). Conforme documento, a vigência é de 12 meses, a contar do dia 17 deste mês.

O Acessa entrou em contato com a PJF para saber quais obras serão feitas no local, mas até o fechamento da reportagem não houve retorno.

De acordo com a moradora do bairro, Ana Lucia, a situação do local está precária já faz algum tempo. "A UBS está jogada tem muito tempo, nem água no bebedouro tem para os pacientes, está um verdadeiro descaso, já procurei a Prefeitura várias vezes para falar sobre o caso, mas não tive retorno", confirma.

O Acessa também questionou o Executivo sobre a compra de equipamentos como bebedouro e também aguarda retorno.