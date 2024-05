Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (21) no Bairro Ipiranga, em Juiz de Fora. Ele já tinha passagens policiais.

A Polícia Militar (PM) fazia rastreamento pela região quando viu a vítima já sem vida caída no chão.

Com medo de represálias do tráfico de drogas, populares que estavam no local não quiseram se identificar, mas contaram que dois homens atiraram no menor e fugiram em seguida pelas ruas Miguel Cury e Tereza Vaz de Melo. Eles seguiram no sentido do Bairro Teixeiras, furtaram uma moto e fugiram.

A perícia esteve no local e identificou que o adolescente foi atingido por disparos nas costas, na nádega e na cabeça. Nenhum material ilícito foi localizado, assim como qualquer tipo de cápsula. Após os trabalhos, o corpo foi removido pela funerária de plantão.

A PM levantou imagens que confirma os relatos de populares que estavam no local. As equipes seguem em diligências para localizar os envolvidos no crime.