Nesta quinta-feira (23), o abastecimento de água do Bairro Granbery e de parte do centro de Juiz de Fora pode ficar comprometido devido a uma manutenção da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama). A previsão é de que o abastecimento seja retomado ainda na quinta, se normalizando durante a noite.

Segundo a Cia, será realizada a troca do inversor de frequência no Booster Granbery I. Para isso, será necessária a interrupção no abastecimento da região de 8h às 12h, podendo comprometer o fornecimento de água do loteamento Residência e dos hospitais São Vicente de Paulo (antigo HTO) e Nove de Julho, além dos locais citados anteriormente.

A Cesama pede a compreensão dos moradores e orienta para que economizem água durante os trabalhos. As unidades de saúde serão abastecidas por meio de caminhão pipa, caso necessário.