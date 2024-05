Morreu aos 38 anos, nesta quarta-feira (22), a radialista Fabiola Castro, em Juiz de Fora. Ela atuou como jornalista da Rádio Catedral durante 11 anos.

De acordo com a Arquidiocese de Juiz de Fora, depois de um longo tratamento de quimioterapia, na última semana Fabíola se sentiu mal e precisou ser internada no Hospital 9 de Julho, com infecção pulmonar.

O Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, divulgou uma nota de condolências aos pais, familiares e amigos: “Era grande devota de Santa Rita, tendo visitado, ano passado, o Santuário de Cássia, na Itália, juntamente com seus pais e o irmão sacerdote. Deus fala com seus sinais para quem tem fé e amor a Ele. Levo aos familiares meus sentimentos de grande pesar, também em nome do clero e de toda a nossa Arquidiocese”, escreveu.