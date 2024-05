A idade da frota de táxis adaptados em Juiz de Fora passou de 10 para 15 anos. A mudança foi sancionada em lei pela prefeita Margarida Salomão (PT) nessa quarta-feira (22).

Atualmente, Juiz de Fora tem 56 carros adaptados com rampas elevatórias. O projeto de lei foi proposto pelo vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho (Pardal) e foi aprovado pelos parlamentares em abril deste ano.

“O veículo adaptado tem um custo muito mais caro pelas suas especificidades. Entendemos que o pedido deles era totalmente admissível. É uma medida de grande alcance para estes trabalhadores urbanos que têm um papel muito importante na nossa cidade, trabalhadores que sempre ouvimos com muita atenção”, explicou Margarida.

De acordo com a PJF, para garantir a segurança do veículo, a lei prevê que o permissionário deve apresentar a partir do sexto mês de vida útil do veículo um laudo técnico de que o táxi se encontra em condições de prestar o serviço com o transporte de passageiros individual.

Segundo o presidente do Sindicato dos Taxistas, José de Paula, havia preocupação da classe com veículos que venceriam no próximo ano e não havia possibilidade de troca, podendo acarretar problemas na oferta do serviço à população.

Para o presidente da Associação dos Taxistas, Luiz Gonzaga, com o aumento na idade da frota, os proprietários terão mais tempo para se organizar financeiramente para a troca.