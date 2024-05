O Sesi venceu na manhã desta quinta-feira (23) o leilão do Colégio Metodista Granbery, e a área do CEF, em Juiz de Fora. O leilão foi composto pelo conjunto de 3 partes, tendo o total de terreno de 17.077,28 m². O lance atual foi de R$61.500,000,00.

Segundo a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) "a venda diz respeito apenas ao Colégio, e não afeta o funcionamento do Instituto Granbery de Ensino Superior. As atividades acadêmicas continuarão operando normalmente.

O Colégio Granbery seguirá sua operação até o final do ano letivo (2024), sendo que a partir de janeiro o SESI assumirá as operações de ensino da educação básica. Para este ano serão mantidos o valor da mensalidade, o material escolar, os uniformes, os professores, os horários e o projeto pedagógico. Atenciosamente, Ismael Forte Valentin

Nota Granbery

