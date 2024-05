Um homem,de 58 anos foi atropelado por um ônibus na manhã desta quinta-feira (23), na Avenida Francisco Bernardino, porém não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), em Juiz de Fora.

Segundo o Consórcio Via JF, empresa responsável pelo veículo, o ônibus da linha 621, que atende o Bairro Democrata, seguia pela Avenida para acessar o bairro. No momento do atropelamento, o sinal de veículos, que fica localizado próximo a Igreja Universal, estava liberado. Enquanto o motorista seguia e se aproximava da faixa de pedestres, ele percebeu um pedestre dando dois passos em direção à rua e retrocedendo em seguida, "fazendo com que o motorista seguisse o trajeto".

À empresa, o motorista afirmou que, ao perceber a movimentação duvidosa do pedestre, reduziu a velocidade no mesmo instante. A vítima, por sua vez, entendeu que conseguiria atravessar e seguiu, vindo a ser atropelado. "Além de tentar frear, o motorista também tentou desviar do transeunte, mas ainda assim o atingiu", explica o consórcio.

A Polícia Militar (PM) esteve no local para realizar o registro do Boletim de Ocorrência e as equipes do Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho - (SESMT) do Consórcio Via JF foram acompanhar o atendimento da vítima.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com ferimento na cabeça e escoriações no braço, e encaminhado ao HPS, onde veio a óbito.

Em nota, a Via lamentou a morte da vítima e disse que está oferecendo apoio à família e amigos. "Estamos colaborando plenamente com as autoridades para investigar no detalhe as causas do acidente e garantir que medidas sejam tomadas para evitar que fatalidades como essa se repitam", finalizou.