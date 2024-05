A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) divulgou, através da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), que a cidade vai ter um esquema especial de ônibus para atender ao público da Terceira Festa da Cerveja, realizada no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio nesta sexta-feira (24), sábado (25), e domingo (26).

A linha 517 – Estádio vai ter o ponto de partida e chegada no Centro da Avenida Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon). Porém, os usuários podem embarcar de desembarcar em todos os pontos oficiais dos trajetos de ida e volta.

Confira o itinerário e horários da linha, lembrando que no domingo (26) há gratuidade da tarifa:



Linha 517 - Estádio:



Sentido Centro/Estádio: Av. Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon), Av. Eugênio do Nascimento, Estádio Municipal.



Sentido Estádio/Centro: Estádio Municipal, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Itamar Franco, Av. Brasil (margem direita), Ponte Nelson Silva, Av. Brasil (margem esquerda), Ponte Antônio Carlos, Av. Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon).



Horários:



- Sexta-feira (24):

Saídas Av. Itamar Franco: 16h, 17h20, 18h40, 20h, 21h20 e 22h40.



Saídas no Estádio: 16h40, 18h, 19h20, 20h40, 22h e 23h20.



- Sábado (25) e Domingo (26):



Saídas Av. Itamar Franco: 10h45, 12h05, 13h25, 14h45, 16h05, 16h45, 17h25, 18h05, 18h45, 19h25, 20h05, 20h45, 21h25, 22h05, 22h45 e 23h25.



Saídas no Estádio: 11h25, 12h45, 14h05, 15h25, 16h45, 17h25,18h05, 18h45, 19h25, 20h05, 20h45, 21h25, 22h05, 22h45, 23h25 e 23h55.