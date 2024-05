Juiz de Fora registrou quatro homicídios em duas semanas, entre segunda-feira (13) e esta sexta-feira (24). As vítimas dos crimes foram um adolescente, de 17 anos, um jovem de 27 anos e dois homens, de 39 e 43 anos. De acordo com o levantamento feito pelo Acessa, por meio dos dados da da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os homicídios ocorreram nos bairros Santa Cruz, Santo Antônio, Bandeirantes e Ipiranga.

Em imagens que circularam nas redes sociais, alguns desses crimes teria ligação com rivalidade entre facções criminosas, o que não foi confirmado pela PM. Em dezembro do ano passado, a Polícia Militar informou que a facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC) não estaria mais em Juiz de Fora. A informação foi passada durante coletiva de imprensa pelo comandante da 4ª Região de Polícia Militar (4ª RPM), coronel Marco Aurélio Zancanela do Carmo.

Assassinatos em duas semanas

Na quinta-feira (16), um homem de 39 anos foi morto a tiros dentro de um ferro-velho localizado no Bairro Santa Cruz. Testemunhas disseram que a vítima estava no local quando o autor dos disparos, homem de 43 anos, chegou e atirou diversas vezes na direção dele, que foi atingido na cabeça e no tórax, e morreu no local. As equipes da PM deram início às buscas, mas apenas um dos suspeito, um jovem de 20 anos, foi detido.

Ainda na semana passada, sexta-feira (17), um jovem de 27 anos foi morto com pelo menos 25 tiros na no Bairro Santo Antônio. Segundo a ocorrência, a vítima arrumava o som do carro em frente a um bar quando dois homens encapuzados chegaram e atiraram diversas vezes contra o rapaz, que morreu no local. Os suspeitos tiveram as características identificadas, porém não foram localizados.

No último domingo (19), o corpo de um homem de 37 anos foi encontrado dentro da própria casa, que fica localizada no Bairro Bandeirantes, e a suspeita levantada é que tenha sido pelo crime de homicídio. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora. O delegado responsável, Rodrigo Rolli, abriu um procedimento para apurar os fatos.

Já nessa terça (21), um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros no Bairro Ipiranga. Ele, que já tinha passagens policiais, foi encontrado caído no chão enquanto a PM fazia rastreamento pela região. Com medo de represálias do tráfico de drogas, as pessoas que estavam no local não quiseram se identificar, mas contaram que dois homens atiraram no menor e fugiram em seguida pelas ruas Miguel Cury e Tereza Vaz de Melo. Os envolvidos no crime também não foram encontrados até o momento.



Operação ocupação da PM

Em março de 2023, a PM adotou a estratégia de reforçar a atividade de inteligência com efetivo e qualificação, além de investir em tecnologias para a área de investigação e a ocupação de viaturas em áreas de confronto.

“Criamos o Grupo de Intervenção Estratégica e Segurança Pública com o Ministério Público, estreitamos laços com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a Polícia Civil, com o Judiciário, que nos apoiaram em diversas ações com êxitos na prisão de integrantes do PCC e do CV”, afirmou Zancanela.

Ele ressaltou que, com essas ações, o PCC se enfraqueceu, tentou se consolidar no Bairro Santa Rita, mas foi freado com a ocupação da polícia. Foi descoberto ainda um sítio na cidade de Rio Novo, que teve as ações repreendidas com prisões e apreensões de arma de fogo.

“Recebemos informações no dia 25 de novembro que parte desses integrantes saíram de Juiz de Fora e alguns largaram o PCC. Não podemos afirmar que eles não vão voltar, mas faremos de tudo para que o ambiente jamais seja favorável ao retorno dessa organização criminosa em Juiz de Fora”, enfatizou Zancanela em dezembro de 2023, em entrevista ao Acessa.