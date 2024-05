Neste domingo (26), os concurseiros que vão realizar a prova da Caixa Econômica vão contar com uma linha especial, a 180 – Doctum, e com reforço nos horários da linha 211 – Rio Branco que atende ao Centro Universitário Estácio, em Juiz de Fora

Confira abaixo o quadro de horário e o itinerário das linhas divulgados pela Secretaria de Mobilidade Urbana



Linha 180 – Doctum:



Saídas do Centro: 10h45, 11h, 11h15, 11h30, 11h45 e 12h.



Retorno da Doctum: 18h15, 18h30 e 18h45.



Itinerário sentido Centro/Doctum: Av. Getúlio Vargas, em frente ao Espaço Mascarenhas, Av. Itamar Franco, Av. Eugênio do Nascimento, Faculdade Doctum.



Linha 211 – Rio Branco:



Saídas do Manoel Honório: 10h45, 11h, 11h15, 11h30, 11h45 e 12h.



Retorno da Estácio: 8h15, 18h30, 18h45 e 19h.



Itinerário sentido Centro/Estácio: Rua Inconfidentes nº 249, Rua Américo Lobo, Rua Bernardo Guimarães, Rua Silvio Romero, Avenida Rio Branco, Avenida Presidente João Goulart nº 600.