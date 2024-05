Neste domingo (26), por causa da aplicação das provas do “Concurso Público da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)”, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) anunciou que vai disponibilizar atendimento extra com a linha 545 (Universidade).

As saídas do Centro antes do início da prova serão às 6h40, 7h, 7h50 e 8h05 do ponto da Avenida Getúlio Vargas nº 251. Após o horário permitido aos candidatos deixarem o local de prova, haverão saídas da UFJF às 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h e 13h30.



Confira o itinerário da linha até a UFJF



Linha 545 – Universidade:



- Sentido Centro/UFJF: Avenida Getúlio Vargas nº 251, Avenida Itamar Franco, Pórtico Sul da UFJF, rua local da Faculdade de Farmácia, rua local da Faculdade de Economia, rua local do novo ICH, anel viário, rua local da Faculdade de Educação Física - ponto final.