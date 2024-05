Na manhã deste sábado (25), um jovem de 23 anos morreu após ser ejetado do carro no km 121 da BR-267, no Bairro Igrejinha, em Juiz de Fora.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, há a possibilidade de que a vítima não estivesse usando o cinto de segurança ou o estivesse usando de forma inadequada. Outras informações sobre a dinâmica do acidente não foram divulgadas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também esteve presente na ocorrência.