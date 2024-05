A partir da próxima segunda-feira (3), o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Bairro Grama vai funcionar em um novo endereço de forma provisória, em Juiz de Fora. Segundo a Secretaria de Assistência Social (SAS), a mudança, com duração de 60 dias, ocorre devido a uma obra de reforma no espaço atual.

Durante esse período, o serviço vai funcionar na Avenida Juiz de Fora, 667, Bairro Grama, lugar cedido pelas Aldeias SOS.

Os serviços continuam operando normalmente com a execução de ações como atualização do Cadastro Único, atendimentos com psicólogos e assistentes sociais e oficinas com famílias.