A Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva (Emcasa) divulgou nesta segunda-feira (27) o Edital de Convocação nº 01/2024, chamando os candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2023 para contratação imediata, em Juiz de Fora.

Os candidatos classificados, que serão contatados por e-mail, devem comparecer à sede da Emcasa, localizada na Avenida Brasil, 2340, Centro, até o dia 3 de junho de 2024, para apresentação dos documentos exigidos em edital. A convocação foi oficializada após a homologação do concurso.

A lista completa dos candidatos convocados, juntamente com todas as instruções detalhadas, já está disponível no site oficial da Prefeitura de Juiz de Fora. Fabricio Zanoli, ao anunciar a convocação, reforçou a importância do cumprimento dos prazos estabelecidos para garantir a efetivação das contratações. "Estamos dando um passo significativo para fortalecer a nossa equipe e continuar promovendo habitação e inclusão produtiva em Juiz de Fora", afirmou Zanoli.