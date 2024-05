O Aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora, será a sede provisória do Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV). A previsão é que o serviço em parceria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros comece a funcionar no início de 2025.

A utilização do aeroporto foi aprovada durante uma visita, nessa segunda-feira (27), da comandante do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (BOA), tenente-coronel Karla Lessa Alvarenga Leal.

“Nós nos reunimos aqui hoje para verificar as adequações provisórias para receber o serviço, previsto para início de 2025, para que a gente comece a operar, efetivamente, com a segurança necessária e prestando um serviço de qualidade para a população”, explicou a tenente.

Segundo o coronel Winderson Alain de Moura, com a homologação técnica do BOA, o espaço provisório passa a ter condições de receber a 5ª Companhia de Operações Aérea, trabalhando de forma integrada junto Samu e atender toda a área da Zona da Mata.

Acompanharam a visita o promotor de Saúde Rodrigo Barros, o secretário executivo do Samu 192 – Cisdeste, Denys Arantes Carvalho, e o diretor técnico do Cisdeste, Homero Calderaro.