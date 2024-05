Nesta terça-feira (28) o Procon divulgou que foram visitadas pelo Conselho Regional de Educação Física (Cref - BH), 23 academias de diferentes regiões de Juiz de Fora. Além de toda a documentação exigida, foi verificada a qualificação dos profissionais que administram as atividades e a estrutura oferecida.



O Cref fez a verificação do registro jurídico dos estabelecimentos no Conselho, além da estrutura da academia, por meio de vistorias que analisam a condição dos aparelhos e o registro profissional dos professores que atuam no local. Das 23 academias fiscalizadas, apenas 12 eram registradas no Cref - BH.

No caso dos professores, se não registrados no conselho ou não apresentarem o termo de estágio, é classificado como exercício ilegal da profissão. Dos 94 profissionais registrados, foram verificadas sete pessoas físicas sem registro.

Já o Procon notificou dez estabelecimentos para adequações, como precificação exposta e informações em geral sobre formas de pagamento. Também emitiu dois autos de infração por serviço impróprio que pode comprometer a saúde do consumidor.