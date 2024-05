Em Juiz de Fora, entre esta quinta-feira (30) e o próximo domingo (2), o público do Torneio Leiteiro de Filgueiras vai contar com um esquema de ônibus extra montado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU). Veja como vai funcionar:

No dia da abertura do evento, na quinta (30), haverá um veículo da linha 105 partindo de Filgueiras às 23h55 em direção ao Centro. No segundo dia, sexta-feira (31), os horários do bairro para o Centro serão às 3h10 e 4h30, com a linha 103. Já no sábado (1º), as saídas da linha 103 de Filgueiras serão às 3h15 e 4h45.



No último dia do evento, domingo (2), a linha 105 sai do bairro às 3h30 e 5h. Além destes ônibus extras, também há o quadro de horários normais das linhas 103 e 105 que também atendem ao Torneio Leiteiro, tanto no sentido Centro/Filgueiras quanto no sentido Filgueiras/Centro. Os horários e itinerários podem ser conferidos neste link.