A partir desta sexta-feira (31), a 4ª Região de Polícia Militar estará sob o comando do novo coronel Rodrigo Saldanha, nomeado pelo comandante geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), coronel Rodrigo Piassi. Segundo a corporação, ele vai assumir os batalhões de Juiz de Fora, Muriaé, Leopoldina, Ubá e Viçosa. Com isso, o atual comandante, coronel Marco Aurélio Zancanela do Carmo, vai entrar para o quadro de Veteranos da Polícia Militar.

Rodrigo Saldanha, antigo tenente-coronel, já comandou o Segundo Batalhão de Policiamento Especializado em Contagem. Ele é bacharel em Ciências Militares pela Academia de Polícia Militar de Minas Gerais e graduado em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul, com especializações em Direito Penal Militar e Segurança Pública. Saldanha tem experiência na área de Defesa, foi professor de armamento, equipamento e tiro policial, Direitos Humanos e do Proerd. Também se especializou em Uso da Força e Emprego de Técnicas e Tecnologias de Menor Potencial Ofensivo pela Força Nacional, além de ter capacitação e credenciamento para operações com armas de alta energia.



Operação de 38 anos da RPM conta com última participação do comandante

Nesta quarta-feira (29), a 4ª Região de Polícia Militar (RPM) vai realizar uma operação em homenagem aos 38 anos de serviços prestados à Zona da Mata Mineira, a Operação Termópilas.

Segundo a PM, esta será a última operação com a participação do coronel Marco Aurélio Zancanela, que entra para o quadro da reserva após 30 anos de serviço.

A operação, que reforçará o policiamento e o cumprimento de mandados de busca e prisão, contará com a participação de todo o efetivo, incluindo alunos dos cursos de formação de sargentos e soldados. O evento de lançamento ocorrerá às 14h30 na Praça Antônio Carlos.