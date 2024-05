Os itinerários dos ônibus nos bairros Santa Luzia e Bom Pastor, em Juiz de Fora, serão alterados para as celebrações de Corpus Christi nesta quinta-feira (30).

Saiba também como fica o funcionamento dos serviços públicos durante o feriado prolongado desta semana.

Alterações

Nesta quinta, o trânsito será interditado na Rua Porto das Flores, no Santa Luzia, e na Avenida Dr. José Procópio Teixeira, no Bom Pastor. Por isso, as seguintes linhas de ônibus serão alteradas:

121 (Nossa Senhora das Graças/Santa Luzia)



122 (Eldorado/Jardim de Alá)



123 (Alto Eldorado/Santa Luzia)



124 (Eldorado/Alto Jardim de Alá)



125 e 126 (Eldorado/Jardim América)



216 (Bairu/Boa Vista)



220 (Bom Pastor/Manoel Honório)



221 e 222 (Bom Pastor/Santa Catarina)





A partir das 17h, haverá uma procissão em direção à Catedral Metropolitana pela pista central de ônibus da Avenida Rio Branco a partir da Avenida José Procópio Teixeira.



Todas as linhas que trafegam pela pista central, serão desviadas pelos agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) nos pontos de interdição.



Veja abaixo detalhes dos desvios:



A partir de 5h até o término das celebrações:





Linha: 121 (Nossa Senhora das Graças/Santa Luzia)



Desvio sentido Centro/bairro: ...Rua Ibitiguaia, Avenida Santa Luzia, Rua José Nunes Leal, Rua Almiro Ribeiro de Toledo…

Desvio sentido bairro/Centro: sem alterações.

Linha: 123 (Alto Eldorado/Santa Luzia)

Desvio sentido Centro/bairro: ...Rua Ibitiguaia, Avenida Santa Luzia, Rua José Nunes Leal, Rua Elvira Bellei e retorna na Rua Almiro Ribeiro de Toledo, Rua José Nunes Leal, Av. Santa Luzia (lado ímpar), Rua Ingrácia Pinheiro…

Desvio sentido bairro/Centro: sem alterações.

Linhas: 122 e 124 (Eldorado/Jardim de Alá), 125 e 126 (Eldorado/Jardim América)

Desvio sentido Centro/bairro: ...Rua Ibitiguaia, Avenida Santa Luzia, Rua José Nunes Leal…

Desvio sentido bairro/Centro: sem alterações.

A partir das 15h até o término das celebrações:

Linha: 216 (Bairu/Boa Vista)

Desvio sentido Centro/Bom Pastor: ...Rua Márcio Pinto, Rua Antônio Augusto Teixeira, Rua Prof. Vicente Mazini, Rua Delorme de Carvalho, Rua Pedro Mendes…

Desvio sentido Bom Pastor/Centro:...Rua Pedro Mendes, Rua Delorme de Carvalho, Rua Prof. Vicente Mazini, Rua Antônio Augusto Teixeira, Rua José Márcio Vilella, Rua Salgado Filho, Avenida Rio Branco

Linha: 220 (Bom Pastor/Manoel Honório)

Desvio sentido Centro/Bom Pastor: sem alteração

Desvio sentido Bom Pastor/Centro:...,Rua Prof. Vicente Mazini, Rua Antônio Augusto Teixeira, Rua José Márcio Vilella, Rua Salgado Filho, Avenida Rio Branco,...

Linha: 221 (Bom Pastor/Santa Catarina)

Desvio sentido Centro/Bom Pastor:...,Rua Márcio Pinto, Rua Antônio Augusto Teixeira, Rua Prof. Vicente Mazini, Rua Delorme de Carvalho até a esquina com Rua Edmundo Bittencourt – ponto final.

Desvio sentido Bom Pastor/Centro: Rua Edmundo Bittencourt esquina com Rua Delorme de Carvalho, Rua Prof. Vicente Mazini, Rua Antônio Augusto Teixeira, Rua José Márcio Vilella, Rua Salgado Filho, Avenida Rio Branco…

Linha: 222 (Bom Pastor/Santa Catarina)