O edital para ocupação do 2º andar do Mercado Municipal em Juiz de Fora foi lançado nessa terça-feira (28). O espaço será ocupado pela área gastronômica.

De acordo com a Prefeitura, são dez unidades ofertadas, sendo seis lojas e quatro quiosques voltados a bares, restaurantes, cafés e similares.

“A ideia é que possamos dar um passo gigantesco para a reabilitação do centro da cidade de Juiz de Fora com a reforma do Mercado Municipal. Transformá-lo em lugar de convívio, sendo polo turístico, comercial e cultural. É um investimento e por isso contamos com a participação de vocês para que ele vire referência no Brasil em gastronomia, cultura e turismo”, explicou a prefeita Margarida Salomão.



Especificação de cada loja e quiosques:

4 Quiosques

1 unidade - exclusiva para bar com venda de cervejas artesanais produzidas em Juiz de Fora ou Zona da Mata Mineira;

1 unidade - exclusiva para lanchonete, casa de chá, sucos ou similares;

1 unidade - exclusiva para confeitaria ou loja para comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;

1 unidade - exclusiva para bar com venda de cervejas artesanais produzidas em Juiz de Fora.

6 Lojas

1 unidade - exclusiva para restaurante de comida Étnica. Exemplos: Italiana, Alemã, Mediterrânea, Portuguesa, Afro-Brasileira, Japonesa ou Árabe);

1 unidade - exclusiva para Restaurante ou Bar com alimentação tipo petiscos de “boteco”;

1 unidade - exclusiva para hamburgueria artesanal;

1 unidade - exclusiva para sorveteria ou loja de açaí;

1 unidade loja master - exclusiva para restaurante;

1 unidade loja master - exclusiva para pizzaria.

Informações do edital



O processo licitatório é na modalidade concorrência, tipo melhor técnica e preço, e poderão pleitear às vagas pessoas jurídicas regularmente constituídas até a data de publicação do edital. Cada preponente poderá ocupar apenas um espaço, sendo box ou loja.



Os interessados deverão apresentar três envelopes: em com os Documentos de Habilitação; outro com a Proposta Técnica; e o terceiro com a Proposta de Preço.

Todos os três deve conter os documentos previstos no edital, que está disponível na internet, e deverão ser entregues em sessão pública que será realizada no dia 23 de julho, às 9h30.



Obras no Mercado Municipal



A PJF informou que as obras do Mercado Municipal têm um investimento de aproximadamente R$ 11 milhões. O novo espaço terá escadas, elevadores e banheiros adaptados.

Ao todo, o Mercado terá 65 espaços de comercialização em diversos segmentos, contando com área gastronômica, praça de alimentação completa e centro de artesanato.

O projeto prevê, ainda, um espaço dedicado à cultura, com centro audiovisual e sala de exposições.