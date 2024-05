Nesta quinta -feira (30), procissões religiosas em Juiz de Fora vão causar interdições temporárias no trânsito em várias áreas da cidade. A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) informou que agentes de trânsito estarão presentes nos pontos de interdição para desviar as linhas de ônibus e orientar os motoristas.

A partir das 17h, a Avenida José Procópio Teixeira e a pista central da Avenida Rio Branco serão interditadas para a passagem de uma procissão que sai da Igreja Bom Pastor em direção à Catedral Metropolitana. Todas as linhas de ônibus que trafegam nessas vias serão desviadas durante o evento.

No Bairro Granbery, a Paróquia Nossa Senhora do Rosário realiza um cortejo das 11h às 12h, passando pelas ruas Antônio Dias Tostes, Santos Dumont, Espírito Santo e Barão de Santa Helena. No Bairro Francisco Bernardino, uma procissão está prevista para as 17h, com início na igreja matriz localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, 790, e seguindo pelas ruas Tomáz Gonzaga, Berta Halfeld Paleta, Manoel Diniz da Silva, Professor Meton de Alencar e Abílio Gomes até a Comunidade Nossa Senhora da Paz na Rua João Leite de Oliveira, 319.

No Monte Castelo, a interdição para a passagem dos fiéis ocorrerá a partir das 18h30 nas ruas Amambaí, Luiz Baltazar, Enéas Mascarenhas, Palmares, Itatiaia, Branca Mascarenhas, Coronel Quintão, Benvindo de Assis, Geraldo Gomes, Maria Geralda, Pedro Ronzani, Helena Bitencourt, Eunice Weaver e José Martins da Silva. Entre 16h e 17h30, haverá uma procissão no bairro Santo Antônio pelas ruas Francisco Cerqueira Cruzeiro, Luiz Fellet, Antônio Elpídio, Manoel Ribeiro, Francisco Fontainha, Pedro Trogo, Alexandre da Ressurreição e Luiz Fellet.

Já no Bairro Vila Ideal, a Rua Afonso Celso será interditada das 7h às 18h para a instalação de um “tapete” na via. Em função disso, as linhas 326 (Solidariedade/Via Vila Ideal), 331 (Vila Ideal) e 335 (Granjas Bethel) seguirão por desvios alternativos. Confira abaixo:



- Linha 326 (Solidariedade/Via Vila Ideal)

Sentido bairro/Centro: ...Rua Luiz de Barros, Rua Altivo Halfeld, Rua Miracema...



- Linha 331 (Vila Ideal)



Sentido Centro/bairro: ...Rua Olegário Pinto, Rua Altivo Halfeld, Rua Luiz de Barros…



- Linha 335 (Granjas Bethel)



Sentido Centro/bairro: ...Rua Miracema, Rua Altivo Halfeld, Rua Olegário Pinto, Rua Albino Esteves...