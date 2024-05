Um homem de 59 anos matou a própria irmã com golpes de canivete nessa quinta-feira (30), no Bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora.

Populares disseram à Polícia Militar (PM) que o crime foi registrado na casa do homem, que fugiu depois de matar a irmã.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) afirmou que a vítima de 55 anos morreu antes da chegada da ambulância. A perícia foi acionada e apreendeu uma faca que estava na mão da mulher.

Os policiais iniciaram as buscas e acharam o homem sentada em uma calçada na rua. Ele confessou que golpeou a irmã com canivete, mas afirmou que tentava se defender da vítima que tentou agredi-lo com uma faca.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia.