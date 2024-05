Um homem de 39 anos morreu após ser agredido no Bairro Progresso, em Juiz de Fora, nessa quinta-feira (30). A esposa da vítima contou que ele teria sido acusado de um furto.

Segundo a Polícia Militar (PM), a esposa contou que o marido tinha saído de casa para realizar um serviço no Bairro Progresso. Por causa da demora em voltar, a mulher foi ao local para localizá-lo.

Ele encontrou a vítima sentada e com alguns ferimentos. Um carro por aplicativo foi acionado para levar o homem ao hospital. Durante a corrida, a mulher pediu que o motorista fosse até a casa do casal para pegar documentos pessoais do marido.

Perto da residência o homem perdeu a consciência dentro do carro e populares prestaram socorro até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu.

Aos policiais, a esposa do homem contou que, durante contato com o marido, ela ouviu uma pessoa gritar que ele teria sido agredido por populares e que o motivo seria pelo fato de ele ter sido acusado de ter realizado um furto no local em data anterior.

A PM disse que não foram apresentados suspeitos da agressão. A reportagem procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.