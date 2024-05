Juiz de Fora começou a próxima fase da modernização do sistema de bilhetagem eletrônica com a implementação do cartão Moov. A informação foi confirmada pela ASTRANSP, nesta sexta-feira (31). Segundo a empresa, mais de 50 mil cartões já foram distribuídos para idosos, PCDs e pagantes, o processo agora avança para a substituição dos cartões de vale-transporte pelo Moov.

Substituição Planejada

De acordo com a Astransp, a substituição está sendo realizada de forma estratégica e organizada. "Estamos muito satisfeitos com a aceitação e o sucesso do novo sistema de controle de bilhetagem. Estamos contatando as empresas uma a uma e convidando-as a realizar a troca dos cartões de vale-transporte pelo Moov, completando assim 100% da campanha até agosto de 2024”, explica Rafael Santana, presidente da ASTRANSP.

Processo de substituição:

Contato com as Empresas: A ASTRANSP entra em contato com as empresas por telefone para validar os dados dos funcionários no novo sistema.

Efetivação dos Cadastros: Após a confirmação dos cadastros, os novos cartões Moov são disponibilizados.

Retirada dos Cartões: Um representante da empresa retira os cartões Moov, garantindo que os funcionários recebam seus novos cartões sem a necessidade de se deslocarem até a ASTRANSP.

Suporte: A ASTRANSP está prestando todo o suporte necessário às empresas para garantir uma transição tranquila e eficiente para todos.

Com essa etapa, o processo de troca dos cartões será finalizado até agosto de 2024, quando os validadores antigos serão retirados dos ônibus, passando a valer apenas o novo validador com o moderno sistema de recebimento através dos cartões Moov.

Formas de Recarga:

Pontos Físicos: Os usuários também podem recarregar seus cartões Moov com pagamento em dinheiro ouPIX em diversos postos do DIGA da prefeitura, espalhados pela cidade, como no Centro, Oeste, Sul,Nordeste e Norte.

Chatbot: Adicionando o número da nossa atendente virtual MIA, no WhatsApp, o usuário conseguerealizar uma recarga em menos de um minuto: 32 99813-8021