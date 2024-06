O Miss Brasil Gay 2024 iniciou as vendas de ingressos no último sábado (1º). Este ano, o evento será realizado no dia 17 de agosto, no Ginásio Municipal Antônio Marcos, em Juiz de Fora. Os interessados no evento encontram ingressos a partir de R$ 10 na arquibancada, com doação de um quilo de alimento não perecível.

Com um novo espaço para a realização do evento e com a promessa de retomar o evento como sempre foi, o local foi dividido em arquibancada, cadeira, mesas e setor festa, com valores que variam de R$ 10 até R$ 2.200. Os ingressos podem ser adquiridos no site do evento.

Veja abaixo os valores es setores disponíveis:

Mesa para 6 pessoas:

Super Diamante: mais perto do palco. Inclui uma garrafa de espumante e ingressos para as festas Stomp e FunHouse. Valor: R$ 2.200

Diamante: possibilita visão completa do palco e dentro do quadrante da passarela. Inclui uma garrafa de espumante e ingressos para as festas. Valor: R$ 1.950

Ouro A: logo atrás da Mesa Diamante, vista mais próxima ao palco. Inclui um balde, seis cervejas e ingressos para as festas. Valor: R$ 1.350

?Ouro B: logo atrás da Mesa Ouro A. Inclui um balde com seis cervejas e ingressos para as festas Stomp e FunHouse. Valor: R$ 1.250 Ouro C: logo atrás da Mesa Ouro B, a Mesa Ouro C já tem incluídos os ingressos para as festas Stomp e FunHouse. Valor: R$ 1.100

Os interessados em comprarem cadeiras individuais na lateral na lateral das mesas ouro o valor é de R$150

Arquibancadas:

Central: em frente ao palco. Valor: ingresso social a R$ 10,00 + 1kg de alimento não perecível

Lateral: setor de arquibancadas laterais ao palco. Valor: ingresso cultural a R$ 15,00 + 1kg de alimento não perecível.

Setor open bar premium:

O evento terá uma área exclusiva com vista para o palco e sistema de open bar com cerveja, vodka, energético, gin, água, refrigerante e copo exclusivo Valor: R$ 200 e com direito a entrada nas festas.



Festas:

Acesso às festas Funhouse e Stomp, as tradicionais baladas do Miss Brasil Gay Valores: R$ 120 inteira e ?R$ 60 meia

Com apresentação de Sheila Veríssimo, que foi Miss Brasil Gay 2013 e outros apresentadores como, como Lyza Bombom, Sasha Zimmer, Radha Vasconcellos e Desiree Beck., o evento abre os portões às 19 horas e começa pontualmente as 18h.