Um idoso de 77 anos morreu após cair na rua e ser atropelado no sábado (1º), no Bairro Vila Ideal, em Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Militar (PM), a motorista de 49 anos acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o idoso foi levado para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) com afundamento do crânio, corte no rosto e machucado na perna.

Nesta segunda-feira (3), a PJF confirmou a morte dele.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o idoso passa pela Rua Amadeu Guimarães, se desequilibra e cai. No chão o idoso tenta se mexer e levantar, mas não consegue.

Logo em seguida, um carro branco passa na via e atropela o idoso que está no chão. Um outro veículo quase atropela a vítima no mesmo local, mas consegue parar antes da colisão.

À PM, a mulher contou que tinha acabado de fazer uma curva e sentiu que passou por cima de uma elevação. Ela parou e viu a vítima no chão. A motorista alegou que não viu o idoso deitado no chão.