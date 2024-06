Na tarde desta segunda-feira (3), a Prefeitura de Juiz de Fora inaugurou a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Bairro Jóquei Clube I, que recebeu o nome "Padre José Ernani Seimetz". Com um investimento de R$ 1.854.282,20, a unidade já começou a operar e atendeu pacientes no período da manhã.

FOTO: Petterson Marciano - Recepção do da Unidade Básica de Saúde

A inauguração contou com a presença da ministra da Saúde do Governo Federal, Nísia Trindade Lima. Durante a cerimônia, a ministra reafirmou o compromisso do Ministério da Saúde e do presidente Lula com Juiz de Fora. Ela também anunciou o credenciamento de 50 equipes de saúde da família e uma equipe multiprofissional para apoiar de uma a quatro equipes de saúde da família, "atuando com o serviço social, com a psicologia, com a fonoaudiologia, e com tudo aquilo que todo mundo tem direito para ter uma saúde de qualidade (...)", explicou.

A obra dessa unidade teve início em 2016, mas foi paralisada e só retomada em 2023. A prefeita Margarida Salomão relembrou as dificuldades enfrentadas: "Muitas reuniões foram feitas aqui, então nós chegamos nesse ponto", diz, se referindo à inauguração. Ela também mencionou a importância da extensão no horário de funcionamento das UBS's até as 19h, considerando esse ajuste essencial: "porque as pessoas, durante o dia, têm outras ocupações, então elas precisam [desse período]."

Durante a cerimônia, o secretário de saúde, Ivan Charles Fonseca Chebli, também informou que serão credenciados 200 agentes comunitários de saúde por meio de concurso público.

Sobre a UBS

A nova UBS vai contar com quatro equipes de saúde da família completas, dentista e assistente social, e fornecerá cobertura para até 11 mil pessoas nos bairros Jóquei Clube I e parte do Barbosa Lage.