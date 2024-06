A Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) iniciou nesta segunda-feira (3) o seu plantão de atendimento nos bairros no seu projeto de orçamento participativo, para saber quais áreas a população qualifica como prioritárias para o investimento público.

”Somos uma Casa Legislativa que entende que a participação popular não deve terminar no momento do voto. Assim, lançamos um projeto pioneiro de orçamento participativo no Legislativo e estamos indo aos bairros, ouvindo os moradores no local em que vivem”, destacou o presidente da Câmara, Zé Márcio-Garotinho (PV).

Intitulada Fala JF, a iniciativa está aberta para os cidadãos de toda a cidade até o final deste mês de junho por meio de um formulário, que pode ser preenchido presencialmente, no Centro de Atenção ao Cidadão (CAC), e também digitalmente por um link no site da CMJF.Durante a pesquisa, cada cidadão poderá opinar sobre três áreas que considera prioritárias dentre nove disponíveis: assistência social, cultura, educação, esporte e lazer, meio ambiente e sustentabilidade, obras públicas, saúde, segurança e transporte, mobilidade e trânsito.

Segundo a Câmara, os votos serão processados e divulgados pelos canais de comunicação da cidade. A proposta é que, de posse das indicações populares, os vereadores possam fazer avaliações e indicar na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) as áreas que deverão ser tratadas como prioridade na Lei Orçamentária Anual (LOA); inclusive por meio de emendas parlamentares.

Os plantões de atendimento estão programados para as seguintes localidades: