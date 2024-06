O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora (SINSEPUJF) denunciou na manhã desta quarta-feira (5), as condições de trabalho dos servidores do Departamento de Limpeza Urbana (Demlurb). Segundo o sindicato, os funcionários fazem as necessidades no mato e não tem um local ou veículo para deixarem seus pertences.

"Viemos na Avenida Engenheiro Gentil Forn após denúncias de péssimas condições de trabalho dos servidores do Demlurb, o que encontramos aqui foi desumano, funcionários indo no mato fazer suas necessidades, inclusive a própria Miss Gari, que foi eleita em uma evento da Prefeitura na semana anterior."

Além da falta de banheiro para os funcionários, o SinserpuJF denunciou o local que os próprios funcionários improvisam na rua para esquentarem comida.

FOTO: SinperpuJF - Denúncia SinserpuJF

O Acessa procurou a Prefeitura de Juiz de Fora para pedir um posicionamento em relação ao caso e, através do Demlurb, informou que reconhece o direito da representação dos trabalhadores fazer a defesa das apropriadas condições de trabalho, mas esclarece que, "em todos os pontos de apoio e nos ônibus utilizados para o deslocamento dos trabalhadores, existem instalações sanitárias adequadas para o uso de quem as necessite". Ao final da nota, o Executivo reforçou que, em todas as atividades desenvolvidas, o Departamento "prima por observar estritamente todos os direitos trabalhistas e condições legais aplicáveis".