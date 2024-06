Na manhã desta quarta-feira (5), um ônibus da linha 717 (Benfica) atropelou um motorista e bateu com o muro de uma casa localizada na Rua Henrique Dias, no Bairro Benfica, em Juiz de Fora. O acidente ocorreu porque o motorista havia saído do veículo sem acionar o freio de mão. Ele foi socorrido e levado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

Segundo a Via JF, empresa responsável pelo ônibus, o acidente aconteceu quando o motorista parou no ponto final para realizar o embarque de passageiros. "No momento do acidente, não havia passageiros dentro do ônibus e nem pedestres na rua", informou a empresa em nota.

O motorista desceu do veículo para realizar procedimentos padrão de checagem do ônibus, mas não ativou o freio de mão, deixando o veículo engrenado. Ao perceber que o ônibus estava em movimento, correu atrás do veículo, mas tropeçou ao tentar entrar no ônibus em movimento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar os primeiros socorros. O motorista foi imobilizado devido à lesão na perna e encaminhado ao HPS, acompanhado pela equipe do Consórcio Via JF - SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) e pela esposa.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para registrar o ocorrido. Após as perícias iniciais, o veículo foi liberado. A reportagem entrou em contato com a corporação e aguarda retorno.

O Consórcio Via JF relatou que está conduzindo perícias internas para avaliar as circunstâncias do incidente e reforçar os procedimentos de segurança para evitar futuros acidentes. Ao final da nota, a empresa lamentou o ocorrido e afirmou estar prestando apoio à vítima e seus familiares.