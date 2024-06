Na segunda reunião do Sistema Municipal de Inovação (SIMI) de Juiz de Fora, foi anunciado o lançamento do site do SIMI JF, uma plataforma que reúne notícias sobre o ecossistema de inovação local, informações sobre legislações pertinentes e a agenda de eventos ligados ao tema. Desenvolvido pelo assessor da Secretaria de Transformação Digital e Administrativa (STDA) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), Rafael Gonçalves, o site foi viabilizado pela Fadepe e pode ser encontrado neste link.

Por meio dessa plataforma, os interessados podem se cadastrar no SIMI JF, compreender melhor a Lei de Inovação de Juiz de Fora e acompanhar as atividades do Sistema. O propósito, segundo a pasta, "é promover a articulação de todos os atores do ecossistema local de inovação e a sinergia de atividades que já acontecem de forma fragmentada, fortalecendo os movimentos e estimulando cada vez mais as organizações a se engajarem nas ações de inovação da cidade".

Durante a reunião, os grupos temáticos formados por membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação (Comdeti) apresentaram o andamento dos trabalhos para a regulamentação do Conselho, da Lei Municipal de Inovação e para o desenvolvimento do Plano Municipal de Inovação de Juiz de Fora. Os participantes puderam contribuir com os trabalhos dos grupos, os quais serão apresentados na próxima reunião do Comdeti, agendada para 18 de junho.

O SIMI JF foi criado conforme previsto na Lei Municipal 14746, de dezembro de 2023, e regulamentado pelo Decreto 16448, de março de 2024.