Um foragido da Justiça, de 31 anos, foi perseguido pelas ruas de Juiz de Fora com um carro clonado, no fim da tarde dessa quarta-feira (5).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Rio de Janeiro, verificou que um veículo suspeito de clonagem passava próxima à divisa do estado com Minas Gerais, na BR-040. A equipe da PRF em Juiz de Fora foi acionada e identificou que o carro tinha entrado na área urbana da cidade.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) foi acionado e o carro perseguido, com o auxílio do helicóptero da PM. O veículo foi abordado na Avenida Itamar Franco, na altura do Bairro São Mateus.

Uma equipe da PRF foi ao local e identificou que o carro original tinha queixa de furto no Rio de Janeiro em março deste ano. O valor de mercado do veículo passa dos R$ 100 mil.

O motorista é morador de Juiz de Fora e é conhecido no meio policial pelo envolvimento com negociação de veículos clonados. O homem de 31 anos também tinha um mandado de prisão em aberto emitido pela Justiça da comarca de Araruama, no Rio de Janeiro, pelo crime de estelionato.

O foragido foi preso e o carro recuperado foi encaminhado para a polícia judiciária.