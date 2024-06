Os católicos iniciaram os festejos em homenagem a Santo Antônio, celebrado no próximo dia 13 e padroeiro de Juiz de Fora.

Natural de Lisboa, Santo Antônio tem o nome de batismo como Fernando; o nome foi mudado quando ele optou pela vida religiosa já que o “homem velho” – Fernando – morreu para o mundo, e o “homem novo” – Antônio – nasceu para Deus.

Santo Antônio morreu jovem, aos 36 anos, após uma crise de hidropisia (acúmulo de líquido seroso no tecido celular ou em cavidades do corpo).

Ele é conhecido como o santo que intercede pelas pessoas que querem conseguir um namorado ou um esposo. Não se sabe de onde vem essa devoção; o que se sabe é que esse santo era muito atento às questões familiares.

Programação das celebrações

Na sede da Arquidiocese de Juiz de Fora, a novena já começou e segue até o dia 12 de junho. Na quinta-feira, dia 13, feriado municipal, haverá celebrações às 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h e 20h, todas com distribuições de pães.

No Seminário Arquidiocesano, a programação também começou e, além das missas diárias, será realizada a festa social entre os dias 12 e 16 de junho, com funcionamento de barraquinhas e apresentações musicais. No dia 13, duas celebrações em honra ao santo português: 10h e 18h. Além da carreata, às 15h, até a Catedral.

Outras sete paróquias espalhadas pelas comunidades e capelas da região também celebram o santo. Veja abaixo:

Seminário Arquidiocesano Santo Antônio, na Avenida Barão do Rio Branco, nº 4.516 – Alto dos Passos. Terá funcionamento de barraquinhas e apresentações musicais após as celebrações.



De 4 de maio a 12 de junho – Novena

19h30 – Missa na Capela do Seminário

De 12 a 16 de junho – Festa Social

Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio

10h e 18h – Missas Festivas de Santo Antônio com bênção e distribuição de pães

15h – Carreata para a Catedral

A missa das 10h será presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira.

Dia 14 de junho – Sexta-feira

19h – Missa

Dia 15 de junho – Sábado

19h – Missa

Dia 16 de junho – Domingo

10h – Missa



11h30 – Tradicional almoço. Cardápio: arroz, pernil, farofa, salpicão e tutu. Convites a R$ 15 por pessoa.



14h – Show de prêmios



19h – Missa

Catedral Metropolitana, na Rua Santo Antônio, nº 1.201 – Centro

De 4 a 12 de junho – Novena

19h – Missas

*Excetos aos sábados, quando será às 17h, e aos domingos, sendo às 10h e às 19h30.



Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio

6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h e 20h – Missas



15h – Carreata saindo do Seminário

*Nos dias 7, 8, 9 e 13 haverá venda de caldos e doces no salão da paróquia. No domingo e no dia de Santo Antônio será o dia todo; nos demais dias (dias 7 e 8) após a missa da noite.

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna, na Rua Francisco Cerqueira Cruzeiro, nº 770 – Santo Antônio

De 4 a 12 de junho – Novena

19h – Missas

Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio

9h e 15h – Missas



17h30 – Procissão saindo da Igreja Divino Espírito Santo para a Matriz



18h – Missa Solene

Dia 16 de junho – Domingo

14h30 – Show de prêmios

*Funcionamento de barraquinhas todos os dias.



Capela Santo Antônio, na Alameda Santo Antônio, nº 460 – Cruzeiro de Santo Antônio (pertencente à Paróquia São Pedro). Haverá barraquinhas entre os dias 10 e 13 de junho.

Dia 6 de junho – Quinta-feira

19h – Adoração ao Santíssimo



20h – Missa

Dia 9 de junho – Domingo

16h – Missa - Seguida de show de prêmios e venda de caldos

De 10 a 12 de junho – Tríduo

19h30 – Tríduo

Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio

15h – Procissão, seguida de missa. Em seguida, show de prêmios e quadrilha.



Capela Santo Antônio, na Rua Escoterio Fernando César, nº 513 – Bairro Nova Era (pertencente à Paróquia São João Paulo II). Todos os dias haverá funcionamento de todas as barraquinhas.

Dia 8 de junho – Sábado – Casamento comunitário

18h – Santa Missa com a celebração do Sacramento do Matrimônio



20h – Quadrilha da catequese

De 9 a 11 de junho – Tríduo

Dia 9 de junho – Domingo – Tríduo

17h30 – Terço rezado pela pastoral do dízimo



18h – Santa missa e bênção do Santíssimo

Dia 10 de junho – Segunda-feira

18h30 – Terço



19h30 – Santa missa e bênção do Santíssimo

Dia 11 de junho – Terça-feira

18h30 – Terço



19h30 – Santa missa e bênção do Santíssimo

Dia 12 de junho – Quarta-feira – Missa sertaneja

18h30 – Terço



19h30 – Missa sertaneja, bênçãos dos casais, dos noivos, dos namorados



21h – Quadrilha do vem quem quer



21h30 – Show de forró

Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio

17h – Procissão saindo da Igreja Santo Antônio, em seguida Santa Missa



21h – Quadrilha do vem quem quer



Capela Santo Antônio, na Rua Olívia do Carmo Mota, 299 – Granjas Santo Antônio (pertencente à Paróquia Sant’Ana)

De 10 a 12 de junho – Tríduo

19h – Celebração

Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio

15h – Santa Missa

Comunidade Santo Antônio, no Granjeamento Dias Tavares (pertencente à Paróquia São Sebastião)

Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio

14h30 – Carreata saindo da Matriz



16h – Santa missa. Logo após, venda de caldos.

Outras cidades do território arquidiocesano



Paróquia Santo Antônio, na Praça Antônio Joaquim da Costa, 117, no Centro - Chiador

De 4 a 12 de junho – Novena

19h – Missa e novena. Exceto no domingo (9), quando será às 18h, e na segunda (10), às 16h.

Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio

6h – Alvorada



9h – Passeio ciclístico



12h – terço



17h – Procissão com imagens dos padroeiros



18h – Missa festiva. Logo após, venda de caldos e pastéis no barracão

Dia 14 de junho – Sexta-feira

7h30 – Missa



19h – Venda de caldos e pastéis no barracão

Dia 15 de junho – Sábado

14h – Show de prêmios no barracão na igreja



19h – Festa social

Dia 16 de junho – Domingo

8h – Missa



12h – Almoço no barracão



14h – Leilão de animais e festa social



Paróquia Santo Antônio, na Rua Abílio Bittar, nº 19, no Centro, Ewbank da Câmara

Até dia 12 de junho – Trezena

19h30 – Santa Missa na Matriz

Dia 8 de junho – Sábado

19h30 – Santa Missa seguida de procissão. Acompanhada de banda musical e tradicional queima de fogos

Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio

6h – Alvorada festiva



7h – Santa Missa, seguida de café compartilhado



10h30 – Carreata com a imagem do padroeiro



12h – Repique dos sinos



17h – Procissão saindo da Mariz para o Parque de Exposições, onde haverá Missa Festiva, seguida de show do Padre Fabio de Melo

Paróquia Santo Antônio, na Rua Henrique Canedo, nº 17, no Centro de Goianá

Até dia 12 de junho – Trezena

19h – Missa

Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio

6h – Alvorada



8h – Missa Solene



11h – Almoço de Santo Antônio



14h – Leilão de gado atrás da quadra do Minas



18h – Procissão e Missa Solene. Logo após, queima de fogos

Dia 14 de junho – Sexta-feira

19h – Missa do Impossível e Adoração no adro da Matriz

Dia 15 de junho – Sábado

19h – Missa por Cura e Libertação

Dia 16 de junho – Domingo

8h – Missa



12h – Feijoada no Refeitório paroquial



14h – Show de prêmios



Paróquia Santo Antônio, na Praça Santo Antônio, nº 102, no Centro de Olaria. Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias durante a Trezena.

Até dia 11 de junho – Trezena

19h – Santa Missa na Matriz

Dia 12 de junho – Quarta-feira

19h – Encerramento da Trezena de Santo Antônio na Matriz



20h – Queima da fogueira e barraquinha de caldos

Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio

9h – Missa das Crianças na Matriz



16h – Louvor na Matriz



17h – Procissão



18h – Missa do Impossível



20h – Leilão de prendas

Dia 14 de junho – Sexta-feira

17h – Procissão do Sagrado Coração de Jesus e celebração da Santa Missa



19h – Leilão de prendas na Praça 1º de março

Dia 15 de junho – Sábado

5h – Alvorada com banda



13h – Apresentação com bandas da região



19h – Procissão de Nossa Senhora do Rosário e, em seguida, celebração da Santa Missa



20h – Leilão de prendas na Praça 1º de março

Dia 16 de junho – Domingo

9h – Santa Missa com benção do sal



13h – Leilão de bezerros na Rua Castelo Branco



17h – Procissão de São Sebastião, em seguida, Santa Missa



19h – Leilão de prendas na Praça 1º de março



Paróquia Santo Antônio, na Rua Monsenhor Marciano, nº 30, no Centro de Passa Vinte. Depois das celebrações, haverá festa social nos dias 7, 8 e 9.

Até dia 12 de junho – Trezena

7h – Exposição do Santíssimo Sacramento



19h – Bênção do Santíssimo Sacramento e Santa Missa com trezena na Igreja Matriz, presidida por padres convidados

Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio

18h – Santa Missa Solene, seguida de procissão e leilão de prendas ofertadas pelos devotos de Santo Antônio

Dia 14 de junho – Sexta-feira

19h – Santa Missa Solene do Sagrado coração de Jesus na Igreja Matriz. Seguida de show de prêmios e atração musical

Dia 15 de junho – Sábado

19h – Santa Missa Solene na Igreja Matriz. Seguida de Show com o Padre Fabrício Rodrigues e Anjos do Resgate

Dia 16 de junho – Domingo

12h – Tradicional feijoada de Santo Antônio



19h – Missa de encerramento da festividade

Paróquia Santo Antônio de Pádua, na Praça Santo Antônio, nº 7, no Centro de Santo Antônio do Rio Grande (distrito de Bocaina de Minas). Todos os dias haverá funcionamento de barraquinhas na antiga casa paroquial.

Até dia 12 de junho – Trezena

19h – Missa

Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio

11h – Santa Missa



12h – Almoço de Santo Antônio



18h – Procissão luminosa, pelas ruas da comunidade. Em seguida, Missa Solene em louvor a Santo Antônio



Capela Santo Antônio, na Praça Coronel Francisco Homem, s/nº, no Centro de Aracitaba (pertencente à Paróquia Nosso Senhor do Bonfim)

De 4 a 12 de junho – Novena

19h – Santa Missa com novena

Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio

18h30 – Procissão de Santo Antônio e Solene Santa Missa com distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio

Capela Santo Antônio, na Rua Santo Antônio, s/nº, no Bairro Santo Antônio Bicas (pertencente à Paróquia São José)

De 10 a 12 de junho – Tríduo

19h – Missa

Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio

19h – Missa Festiva

Igreja Santo Antônio, na Várzea de Santo Antônio, na área rural de Bias Fortes (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores). Festa social entre os dias 13 e 15 de junho a partir das 20h e dia 16, depois das 17h.

De 10 a 12 de junho – Tríduo

18h – Missa

Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio

5h – Missa festiva. Logo após, café da manhã



14h – Missa Sertaneja com benção e distribuição dos pães. Após a celebração, leilão de prendas



16h – Leilão de gado



19h – Queima da fogueira. Seguida de quadrilha

Dia 14 de junho – Sexta-feira

18h – Terço dos Homens

Dia 15 de junho – Sábado

18h – Grupo de oração

Dia 16 de junho – Domingo

11h – Santa Missa



12h – Feijoada, convite por R$ 15



13h – Show de prêmios



Capela Santo Antônio, na Rua Francisco Amaral Alves, nº 334, no Bairro Santo Antônio em Liberdade (pertencente à Paróquia Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento)

Até dia 12 de junho – Trezena

19h – Missa

Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio

19h – Missa e procissão

Igreja Santo Antônio, na Rua Frei Orlando, 316 – Bairro Santo Antônio em Santos Dumont (pertencente a Paróquia Nossa Senhora da Glória). Todos os dias haverá funcionamento de barraquinhas.

De 4 a 12 de junho – Novenário

19h30 – Celebração Eucarística

Dia 8 de junho – Sábado

14h – Festa para crianças com gincana e pula-pula

Dia 9 de junho – Domingo

17h30 – Carreata saindo da igreja e percorrendo os bairros da cidade

Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio

18h30 – Procissão



19h30 – Santa Missa Solene com benção e distribuição dos pães

Comunidade Santo Antônio de Pádua, no Morro do Chapéu, na área rural de Santana do Garambéu

Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio

14h – Missa Solene

Igreja Santo Antônio, na Rua Edson Souza, s/nº, no Bairro Santo Antônio em São João Nepomuceno/MG (pertencente à Paróquia São João Nepomuceno). Haverá funcionamento de barraquinhas, bingo e leilão.

De 10 a 12 de junho – Tríduo

19h – Missa

Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio

18h – Procissão saindo da Igreja do Rosário até a capela de Santo Antônio, onde será realizada a Santa Missa. Após a Eucaristia, show com o grupo Explosão Sertaneja

Capela Santo Antônio, na Praça Santo Antônio, nº 7, no Centro de Simão Pereira (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Glória)

Dia 13 de junho – Quinta-feira – Dia de Santo Antônio