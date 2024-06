A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) assinou um termo aditivo no valor de R$950 mil com a empresa Geox Geotecnica, responsável pelas obras de contenção na Rua José Lourenço, no Bairro Borboleta. A informação foi confirmada pelo Acessa nesta sexta-feira (7). No dia 25 de agosto de 2023, a PJF havia assinado a ordem de serviço para início das obras, com previsão de término em oito meses.

No certame, a Geox Geotecnia apresentou valor aproximado de R$ 4,9 milhões para realização das obras, 9% abaixo do estimado no edital, de R$ 5,4 milhões. Contudo, nesta sexta com o valor do aditivo, de cerca de 19% do valor acordado, o montante global passou R$ 4.890.853,82 para R$ 5.841.189,00.



O Acessa questionou a PJF sobre o motivo do aditivo e o prazo do término das obras. Segundo a Prefeitura, "os aditivos foram realizados em decorrência da necessidade de alterações devido a condições não previstas no projeto inicial". Já em relação ao prazo de conclusão, o Executivo informou que será no dia 27 de junho.



Trecho está interditado há mais de 2 anos

Desde agosto de 2021, o trecho da Rua José Lourenço, entre a Augusto Tielman e a Júlio Menini, está interditado . Segundo a Defesa Civil, na época, a interdição ocorreu por conta dos riscos de deslizamentos de terra.

De acordo com secretário de obras, Lincoln Santos, os trabalhos de estabilização são realizados por meio da construção de um muro de concreto armado com tirantes (cortina atirantada), o que garante a estabilidade da encosta. Ele afirmou ainda, na assinatura da ordem de serviço, que além da construção do muro, também seriam feitos drenagem, na parte superior, evitando que a água desça, para garantir a prevenção e dar maior seguridade à encosta.