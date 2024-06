A Polícia Federal de Juiz de Fora recebeu, nessa quinta-feira (6), a nova chefe de delegacia da instituição. A cerimônia foi realizada no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção em Juiz de Fora, pelo superintendente regional da Polícia Federal em Minas Gerais, Richard Murad Macedo, que empossou a Delegada de Polícia Federal Fabiana Martins Machado no cargo.

Segundo informações da PF, o superintendente ressaltou a importância da aproximação com os órgãos parceiros da Polícia Federal para alinhamento de propósitos institucionais.

Fabiana Martins declarou que buscará uma gestão de resultados voltada para a qualidade do serviço prestado, a produtividade e também para a capacitação e o bem-estar dos servidores. Ela destacou, ainda, a importância do trabalho integrado com todas as instituições ligadas direta ou indiretamente à segurança pública, e pontuou que “as instituições de Estado, atuando em sinergia, são mais fortes que o crime.”



Sobre a delegada

A delegada Fabiana se graduou como bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 2004. De 2002 a 2007, exerceu o cargo de Técnica Judiciária na Justiça Federal da mesma cidade. Em 2007, tomou posse como delegada de Polícia Federal na Delegacia da PF em Niterói, Rio de Janeiro, onde permaneceu até meados de 2015, quando foi transferida para a Delegacia da PF em Juiz de Fora.

Ela atuou como professora em cursos de análise e exploração de documentos previdenciários e de polícia previdenciária. Também integrou grupos de trabalho, como o grupo para elaborar os novos cadernos didáticos de polícia previdenciária da Academia Nacional de Polícia, o grupo formado para confeccionar material sobre as vulnerabilidades que possibilitam a prática de fraudes em detrimento da Previdência Social, e o grupo destinado a revisar e atualizar o Manual de Investigação de Crimes Previdenciários. A delegada Fabiana atuou como Coordenadora do Grupo de Repressão a Crimes Previdenciários de 17 de março de 2011 a 31 de maio de 2015 em Niterói e, a partir de 14 de abril de 2016, em Juiz de Fora.