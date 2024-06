A Astransp anunciou nesta sexta-feira (7) que a substituição do cartão de vale-transporte pelo novo cartão Moov deve ser realizada por meio do contato entre a empresa e a própria instituição. A mudança deve ser concluída até agosto deste ano, quando os validadores antigos serão removidos dos ônibus, permitindo apenas o uso dos novos cartões.

Em nota, a Astransp informou que inicialmente estava fazendo o contato, mas percebeu que muitos cadastros empresariais estavam desatualizados, o que dificultava a comunicação. "Por isso, solicitamos que as empresas que ainda não receberam nossa ligação nos contatem o mais breve possível," explicou Rafael Santana, presidente da associação.

O novo procedimento de substituição dos cartões de vale-transporte envolve três etapas. Primeiramente, as empresas devem entrar em contato com a Astransp para atualizar seus cadastros. Após a atualização dos dados no novo sistema, os novos cartões Moov serão confeccionados e disponibilizados. Em seguida, os representantes das empresas poderão retirar os novos cartões na Astransp.